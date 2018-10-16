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На изюмском блок-посту у мужчины в авто нашли оружие

На изюмском блок-посту у мужчины в авто нашли оружие

В Изюме на блок-посту харьковские правоохранители остановили автомобиль «KIA Sportage» под управлением 47-летнего жителя города Бахмут. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, при проверке автомобиля в его слоне полицейские нашли газовый пистолет «RG 88» калибра 9 мм. 

В ходе предварительного осмотра правоохранители обнаружили, что из оружия кустарным способом удалена стационарная перегородка в канале ствола, а также магазин оснащен резиновыми пулями. 

Вещественное доказательство полицейские изъяли и направлено на экспертизу.

Следователями Изюмского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. 

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости

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