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В Лозовой мужчина ударил подростка ножом в живот

В Лозовой мужчина ударил подростка ножом в живот

15 октября в больницу с ножевым ранением живота доставили 14-летнего подростка – жителя Лозовой.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские установили, что его ранил неизвестный во время ссоры ночью возле дома культуры.

За совершение преступления полицейские задержали 31-летнего безработного местного жителя.

Вещественные доказательства полицейские изъяли.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

 

Агентство Телевидения Новости

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