Главе Новобаварского района Татьяне Цибульник смягчили меру пресечения

Одиозная руководительница райгосадминистрации Новобаварского района Татьяна Цибульник стала главной героиней уголовного производства весной этого года. Во время обыска в ее кабинете были найдены драгоценности и ювелирные украшения на сумму более чем 600 000 гривен, а также коллекция женских сумочек, а вместе с ними - и георгиевская лента, и удостоверение "Партии регионов".

Украшения, по данным следствия, не были своевременно задекларированы, из-за чего в отношении чиновницы было открыто уголовное производство по статье "декларирование недостоверной информации".

Сама чиновница говорила, что это ее родовое наследство. За это время обвинение пока не передало дело для рассмотрения в суде по сути, поэтому в ходе досудебного расследования Татьяне Цибульник уже дважды избирали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Последний срок меры пресечения, который был избран судьей Червонозаводского районного суда, истекает через несколько дней - 19 октября. Именно поэтому сегодня состоялось запланированное заседание по его продлению.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области

Досудове розслідування ще триває, хоча воно зараз і знаходиться на фінальній стадії, однак досудове розслідування ще триває. Ризики, які були названі у початковому клопотанні, - вони нікуди не ділися, тому ми вважаємо, що цілодобовий домашній арешт у цих обставинах є найбільш прийнятним запобіжним заходом.

Суд руководительницы районной государственной администрации прошел без очередного флешмоба, хотя активисты не оставляют на самотек это дело и продолжают посещать заседания.

Напомним, на предыдущих заседаниях они встречали Цибульник с «лабутенами» и швейной машинкой. В то время, как депутаты приходили в зал заседаний для того, чтобы наоборот поддержать чиновницу.

Алексей Мейнив, адвокат Т.Цибульник

Слідство повинно було встановити дату набуття власності ювелірних виробів, проте прокуратура і слідство не встановило дату набуття власності тих ювелірних виробів. Згідно наших свідчень один комплект ювелірних виробів були куплені у 2012 році. Придбання у 2012 році взагалі виключає необхідність його декларування і застосування тих коефіцієнтів і курсу долара, який проводиться при проведенні експертизи.

Суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении меры средства, оставил только ночной домашний арест.

Сиренко, судья

Продовжити підозру над Цибульник Тетяну Анатолівну 21 січня 1968 року народження, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, із забороною залишати житло за адресою м. Харків вул Шепетівська, будинок 6, квартира…, з 22 години до 7 годину по 16.12.2018 року. Залишивши в силі раніше покладені обов'язки .

В прокуратуре обещают в ближайшее время передать дело Цибульник в суд для рассмотрения по существу.

Если его вина будет доказана, ей грозит до двух лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости