Главе администрации Новобаварского района Харькова смягчили меру пресечения
Таким образом суд удовлетворил ходатайство защиты, подтвердили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
К Цибульник применили ночной домашний арест. Она должна находиться дома с 22.00 до 7.00.
Татьяну Цибульник подозревают в декларировании недостоверной информации (ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины). По данным следствия, вопреки закону «О предотвращении коррупции», она не указала в декларации драгоценности стоимостью свыше 600 тысяч гривен. Украшения изъяли во время обыска в рамках другого уголовного производства — по факту хищения средств и присвоения имущества, предназначавшегося для нужд учреждений образования.
Вину в декларировании недостоверной информации Цибульник не признаёт и называет украшения недорогими.
Меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Цибульник избрали в июле.