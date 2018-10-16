Главе администрации Новобаварского района Харькова смягчили меру пресечения

Таким образом суд удовлетворил ходатайство защиты, подтвердили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

К Цибульник применили ночной домашний арест. Она должна находиться дома с 22.00 до 7.00.

Татьяну Цибульник подозревают в декларировании недостоверной информации (ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины). По данным следствия, вопреки закону «О предотвращении коррупции», она не указала в декларации драгоценности стоимостью свыше 600 тысяч гривен. Украшения изъяли во время обыска в рамках другого уголовного производства — по факту хищения средств и присвоения имущества, предназначавшегося для нужд учреждений образования.

Вину в декларировании недостоверной информации Цибульник не признаёт и называет украшения недорогими.

Меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Цибульник избрали в июле.

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