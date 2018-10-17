Харьковский горсовет ответил на петицию о бесплатном проезде школьникам

Петицию с просьбой предоставить бесплатный проезд в городском транспорте Харькова опубликовали на сайте горсовета 2 октября.

«Прошу предоставить бесплатный проезд школьникам в маршрутках и городском транспорте», — говорилось в петиции.

За три дня она набрала 5000 подписей, необходимых для передачи её на рассмотрение городскому голове Геннадию Кернесу. 16 октября мэр ответил на обращение.

В ответе городского головы отмечается, что в городской Программе содействия безопасной жизнедеятельности в сфере социальной защиты населения уже прописаны льготы для школьников. На время учёбы, с 1 сентября по 30 июня, у них есть право на льготный проезд по электронному билету (при наличии ученического билета). В метро — на 50% стоимости проезда (до 50 поездок на месяц), в трамваях и троллейбусах — на стоимость проезда (на один вид транспорта — за 15 гривен, на два — за 20 гривен).

«В связи с тем, что персонифицированный учёт получателей льгот автотранспортными предприятиями, не относящимися к коммунальной форме собственности, не осуществляется, действующей Программой льготный проезд ученикам общеобразовательных учебно-воспитательных учреждений города Харькова автобусными маршрутами общего пользования не предусмотрен», — говорится в ответе мэра.

Сейчас льготный проезд могут предоставлять только коммунальные предприятия городского электротранспорта, подытоживают в горсовете.

В мэрии обещали, что начнут выдавать школьникам льготные карты на проезд с 1 октября. Также предупредили, что в октябре школьники смогут воспользоваться льготой на проезд только в трамвае и троллейбусе. В метро — с 1 ноября, когда там заработает система E-ticket.

Планируется, что льготные карточки получат почти 80 тысяч школьников.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины