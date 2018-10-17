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Возле горсовета ветераны АТО вышли на пикет с требованием о бесплатном выделении им земли

Возле горсовета ветераны АТО вышли на пикет с требованием о бесплатном выделении им земли

Как сообщалось, сегодня в харьковском горсовете проходит сессия.

Пикетировать горсовет вышли около полусотни ветеранов АТО, которые требуют обеспечить их право на бесплатное выделение земли.

Пикетчики требуют вынести данный вопрос на рассмотрение сессии, так как говорят, что их права ущемляются, и ветераны, которые имеют право на выделение земельных участков, до сих пор остаются и без жилья, и без земли.

 

Агентство Телевидения Новости

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