На Гоптовке в автобусе нашли наркотики в коробках из-под детского питания

Сегодня ночью в пункте пропуска «Гоптовка» на Харьковщине правоохранители обнаружили почти 1,5 килограмма наркотического вещества растительного происхождения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

16 октября около 21 часов на выезд из Украины прибыл рейсовый автобус сообщением «Харьков-Москва».

Во время пограничного контроля служебная собака, обученная на поиск наркотиков, среагировала на один из пакетов в салоне автобуса.

Среди детской одежды и в коробках из-под детского питания обнаружили 1,3 килограмма наркотического вещества растительного происхождения, предварительно - марихуаны.

Водитель объяснил, что перевезти в Россию пакет попросил его неизвестный за денежное вознаграждение.

Запрещенное вещество пограничники изъяли в установленном порядке, продолжается экспертиза.





Агентство Телевидения Новости