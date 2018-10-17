Кернес не считает Мусеева предателем

Вопрос Мусеева на сессии Харьковского горсовета поднял внефракционный депутат Игорь Черняк. Он напомнил, что Мусеев является главой бюджетной комиссии горсовета, сказал, что поддерживает решение мэра об отстранении главы Администрации Холодногорского района от должности, однако считает правильным его уволить.

«То, что касается Мусеева, да, он отстранён от должности, да, он лишён допуска (к гостайне — ред.). Что касается комиссии бюджетной, там достаточно опытные люди, которые могут провести эту комиссию, причём тут Максим Мусеев? От него здесь ничего не зависит. Зависело всё от голосования в комиссии. Что касается увольнения, да — уволить, но уволить правильно для того, чтобы потом не было последствий», — прокомментировал Кернес.

«Знаете, мы много видели разных сфальсифицированных уголовных дел. И я бы не хотел, чтобы мы распространяли сейчас с точки зрения, что Максим является зрадником. Никакой он не зрадник. То такое дело. А то, что касается его принадлежности к российскому паспорту, пусть несёт административную ответственность или уголовную. Но не зраду же Родине. Там есть службы, они работают, всех опрашивают, пусть опрашивают, пусть делают свою работу. Забегать вперёд не будем», — добавил городской голова.

3 октября стало известно, что Служба безопасности Украины огласила подозрение главе администрации Холодногорского района в государственной измене. По версии СБУ, в 2015 году в Крыму Мусеева завербовала Федеральная служба безопасности России. Сам чиновник обвинения отрицает и называет сфабрикованными. Также, по данным СБУ, у Мусеева есть российское гражданство. 12 октября Геннадий Кернес отстранил Мусеева на время расследования.

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