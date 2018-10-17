Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:48
Просмотров: 49

Кернес не согласен с требованием депутата горсовета уволить Мусеева

Кернес не согласен с требованием депутата горсовета уволить Мусеева

Сегодня на заседании сессии горсовета ожидаемо нет главы Холодногорского района Максима Мусеева.

Депутат горсовета Игорь Черняк выступил с требованием уволить отсутствующего чиновника, поскольку речь идет о его обвинении в измене Родине.

Черняк отметил, что решение необходимо принимать как можно быстрее, поскольку Мусеев возглавлял бюджетный комитет, и решение о его увольнении надо принимать, чтобы комитет не остался без главы.

Геннадий Кернес сказал, что стоит подождать выводов компетентных органов, потому что "все знают, как сейчас фальсифицируются дела", и добавил, что Мусеев - не изменник.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 