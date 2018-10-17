"Когда человека бьет озноб, он должен побледнеть"- Игорь Берченко о плохом самочувствии Зайцевой

Карета «скорой» возле Киевского районного суда Харькова. Врачей вызвали после решения судьи Виктора Попраса о перерыве в заседании: обвиняемая Елена Зайцева не появилась в зале суда. Ее конвой привез, но она как будто не может идти самостоятельно, у нее серьезные проблемы со здоровьем, говорит ее адвокат Юлия Козырь:

Юлия Козырь, адвокат Елены Зайцевой

В неї відбуваються щоденні напади у вигляді значного підвищення артеріального тиску і судорожных явлений во всем теле… Без шпиталізаціі її у належну медичну установу на 2-3 дні і без надання її належного медичного лікування ми взагалі-то не зможемо продовжити подальше слухання справи

Все участники процесса высказались за то, что без Зайцевой и ее адвокатов невозможно продолжать рассмотрение дела. Хотя заседание ждали и потерпевшие - семья Берченко, которые потеряли дочь и зятя в аварии на Сумской. Игорь Берченко рассказывает, что они только что вернулись с кладбища, из Сум. Там похоронен их зять Александр, и удержаться от слез и горя их семья не в силах.

А то, что происходит в Харькове с Зайцевой, Берченко называет цирковым представлением и не верит в плохое самочувствие обвиняемой.

Игорь Берченко, пострадавший

Стоят его родители, стоим мы, стоит моя дочь - вдова! Вот там трагически, а здесь - это клоунада. Когда человека бьет озноб, он должен хотя бы побледнеть, а не подпрыгивать и вместе с тем трястись, посмотрите, какой пышный вид…

Судья Виктор Попрас во время заседания отмечает, что у него есть медицинские справки из СИЗО, где указано, что оба обвиняемых могут быть в суде без медицинского сопровождения. Прокуратура выступила с ходатайством

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области

Прокурор заявив клопотання про отримання даних медичного характеру від слідчого ізолятора, щоб встановити все ж таки, який стан здоров’я у обвинувачуваної. Чи дійсно вона не може брати участь у засіданні. І лише після отримання такої інформації можна буде говорити про подальший хід розгляду справи

Врачи «скорой» не нашли причин для госпитализации Зайцевой.

Судья согласился направить запрос о состоянии здоровья Зайцевой в СИЗО, но заседание все же перенес.

Следующая дата слушания - 24 октября.

Агентство Телевидения Новости