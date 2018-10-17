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В Харьковской области бизнесмена обязали увеличить плату за аренду водоема в 12 раз

В Харьковской области бизнесмена обязали увеличить плату за аренду водоема в 12 раз

В Харьковской области суд обязал недобросовестного арендатора привести в соответствие плату за пользование водоемом.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Решением суда арендатора обязали увеличить размер арендной платы за пользование землями водного фонда на территории Глыбоцкого поселкового совета.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Андрей Яковлев, водоем и прилегающие земли площадью 19,5 га в 2005 году получил в аренду на 20 лет один из местных жителей. Согласно договору, он должен ежегодно платить за аренду 1% от нормативно-денежной оценки земли.

Впоследствии, согласно изменениям в законодательстве, процентная ставка увеличилась до 12%. 

Кроме того, в связи с индексацией и денежная оценка участка стала больше.

С учетом этих изменений, мужчина должен заключить с райгосадминистрацией дополнительное соглашение с определением новой суммы за пользование водным фондом. Однако он этого не сделал.

Суд удовлетворил иск райгосадминистрации и обязал арендатора заключить дополнительный документ, согласно которому поступления в бюджет в виде арендной платы за землю увеличатся в 12 раз.

 

Агентство Телевидения Новости

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