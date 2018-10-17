«МОЗ должен определить правила финансирования»: Горбунова-Рубан о закупке инсулинов

На сессии депутаты внесли изменения в городской бюджет на 2018 год.

«На обеспечение больных сахарным и несахарным диабетом препаратами инсулина и десмопресина были направлены дополнительные средства в сумме 12,6 млн грн», — говорится в пояснительной записке к проекту решения сессии.

Как уточнила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан, эту сумму выделили, перераспределив средства, которые поступили в Харьков из госбюджета. По мнению вице-мэра, она на 100% закроет потребность в инсулине до конца года.

Горбунова-Рубан также заявила, что проблема с обеспечением препаратами возникла из-за того, что Министерство здравоохранения не определило правила финансирования этой статьи расходов.

«МОЗ должен определить правила финансирования. В Бюджетном кодексе сказано, что средства могут выделяться из государственного и местного бюджетов. Передавая нам планы на следующий бюджетный год, МОЗ должен чётко установить и сообщить нам, что министерство закладывает 40% расходов, поэтому город должен выделить 60%, или наоборот. А в этом году никаких рекомендаций, которые помогли бы спланировать эту работу, не были даны», — сказала вице-мэр.

По её словам, потребность в инсулине чётко рассчитана — по данным реестра больных сахарным диабетом. В этом году речь идёт о сумме больше 64 миллионов гривен.

Заявление Минздрава о том, что Харьков завышает потребность в инсулинах, Горбунова-Рубан назвала «провокацией».

«После того как они позволили себе такую провокацию, четыре специалиста сидели и проверяли в компьютерах пофамильно, поадресно нашу заявку. Мы не завысили ни на одну копейку», — сказала она.

Минздрав и Харьковский горсовет уже не раз спорили из-за финансирования, в том числе из-за средств на закупку инсулинов. В июле на онлайн-конференции Геннадий Кернес заявлял, что город получил на препараты для диабетиков только 22 миллиона гривен из необходимых 62 миллионов.

В Министерстве здравоохранения ответили, что названная Кернесом сумма почти в 1,5 раза превышает общую потребность Харьковской области, «сформированную на основе списка реальных пациентов и представленную ​​областным департаментом здравоохранения». В МОЗ заявили, что по законодательству местные власти в Харькове должны обеспечить дополнительное финансирование для обеспечения пациентов препаратами инсулина. Это противоречит позиции горсовета.

Мэр Геннадий Кернес уже не раз резко высказывался в адрес и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. В интервью телеканалу NewsOne, вышедшем в эфир в начале июля, он раскритиковал медреформу, добавив при этом, «что касается медицинской реформы — я её не понимаю, вообще не понимаю».

На сегодняшней сессии горсовета депутаты приняли обращение к президенту, премьер-министру и Верховной Раде, в котором раскритиковали работу команды Минздрава.

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