В оккупированной Керчи произошел взрыв в колледже, есть жертвы

В оккупированном Крыму в Керчи произошел взрыв в Политехническом колледже. Местные жители сообщают о погибших и раненных, передает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Отмечается что официальной информации о пострадавших на данный момент нет.

Данные о количестве погибших и пострадавших расходятся. По данным издания «КрымИнформ» не менее 10 человек погибли, еще 50 пострадали. Медики уже госпитализировали 18 человек.

По предварительным данным, взрыв произошел в столовой колледжа. Известно, что учебное заведение не было газифицировано. Здание Керченского политехнического колледжа, в котором сегодня, по предварительным данным, произошел взрыв, не было подключено к центральной системе газоснабжения. Там использовали газовые баллоны.

Напомним, в оккупированном прифронтовом поселке Донецкий Луганской области в детском саду произошел взрыв гранаты. В результате взрыва пострадала завхоз детсада.





Агентство Телевидения Новости