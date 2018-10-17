Украина впервые закупила препарат для лечения первичных иммунодефицитов у детей

Министерство здравоохранения Украины впервые закупило важный препарат для лечения у детей первичных иммунодефицитов - "Анакинру".

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ на странице в Facebook.

Как отметили в ведомстве, ранее родители маленьких пациентов были вынуждены покупать препарат за границей, ведь купить его в Украине даже за свой счет было невозможно, так как из-за небольшого количества пациентов производитель не был заинтересован в выходе на украинский рынок.

Уже закуплены 952 упаковки лекарства, которое обеспечит полноценную жизнь детей с первичным иммунодефицитом и сэкономит их семьям более миллиона гривен.

Как сообщается, препарат уже доставлен ​​в Украину и развезен по регионам.

Агентство Телевидения Новости