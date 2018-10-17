Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:05
Просмотров: 23

В харьковском СИЗО в банке с джемом для заключенного нашли наркотики

В харьковском СИЗО в банке с джемом для заключенного нашли наркотики

16 октября сотрудники харьковского СИЗО пресекли попытку доставки запрещенных предметов заключенным.

Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации.

Так, при осмотре содержимого посылки, поступившей заключенному от женщины, в середине емкости с джемом проверяющие обнаружили и изъяли шесть полиэтиленовых свертков с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, похожим на наркотическое.

По факту изъятия правоохранители составили соответствующие материалы и сообщили в Новобаварский отдел полиции ГУНП в Харьковской области.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 