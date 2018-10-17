Жилые дома в Харьковской области подключат к отоплению за неделю — ХОГА

О старте отопительного сезона рассказал сегодня на брифинге директор Департамента ЖКХ и развития инфраструктуры Харьковской обладминистрации Сергей Магдисюк.

Он напомнил, что отопительный сезон в учебных, медицинских, детских учреждениях области разрешили начать ещё на прошлой неделе. С 15 октября отопление можно было включать и в жилых домах.

«В ближайшие два-три дня планируется подать тепло во все объекты социальной сферы. Жилые дома в области будут подключены в течение недели, в Харькове — в течение двух недель. Активный процесс подключения домов начнётся на следующей неделе», — пообещал Магдисюк.

По его информации, сейчас в Харьковской области уже работают почти 38% котельных. Подключено около 11% жилых домов с централизованным отоплением (881 из 8156), 47% детских садов, больше 40% больниц и учебных заведений.

Магдисюк также заявил, что тепловое хозяйство области подготовлено к новому отопительному сезону почти на 100%.

«Есть некоторые опасения относительно работ, которые проводятся в городе Харьков. Есть разрытия, идёт перекладка теплотрасс. Но, по заверениям городских властей и руководства КП «Харьковские тепловые сети», все работы будут выполнены в сроки. И на подаче теплоснабжения это не отразится», — отметил директор департамента.

Гендиректор КП «Харьковские тепловые сети» Сергей Андреев говорил в эфире «Харьковских известий» на «7 канале», что жилой фонд Харькова, ориентировочно, начнут подключать с 18 октября. Запуск системы отопления займёт около двух недель и пройдёт в пять этапов.

Горячее водоснабжение во всех домах города в «Теплосетях» обещают восстановить в ближайшие несколько дней. По данным на 16 октября, без горячей воды в городе оставались около 350 домов.

На сессии Харьковского горсовета 17 октября КП «ХТС» выделили финансовую помощь в 70 миллионов гривен, чтобы «своевременно и качественно» начать отопительный сезон.

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