Беду тут предвещало многое. Дыра в потолке, через которую видно небо, образовалась в одном из жилых домов Харькова

Беду здесь предвещало почти все, вода подтапливала чердак через дырявую крышу несколько лет. Впрочем, именно такого результата не ожидал никто из жителей дома.

Посреди ночи Богдана разбудил громкой грохот . В момент обвала Богдан находился в своей постели, буквально в метре от угрозы, рассказывает его мать. И добавляет, что вода разрушала ее дом задолго до обвала, пятна от сырости есть и на кухне, и в спальне.

Татьяна Ковган, хозяйка квартиры

Оно ночью рухнуло. Это было чи два, чи три часа ночи, всех нас перепугало, соседи тоже пришли, вот соседка понапугались… Грохот был просто неимоверный. Вот сын на этом диване спал, и в это время рухнуло. Рухнуло в том углу. Слава Богу, что не рухнуло где-то посередине

Женщина говорит, что живет вместе с дочерью и сыном, работает в ночную смену и каждый раз вспоминает все молитвы, когда идет домой. Более того, два года назад такой обвал случился на кухне, тогда Татьяна самостоятельно починила дыру в потолке. Из линолеума и подушек она соорудила подобие перекрытия, но дыра в спальне пугает ее гораздо больше

В эту дыру может легко пролезть человек. И кроме прямой угрозы, когда на голову элементарно может обвалиться потолок, хозяева волнуются еще и потому, что таким образом в их дом могут попасть воры.

Из-за ужасного состояния потолка жители этого жилища не могут сделать ремонт и со страхом смотрят вверх. Обвал произошел еще в июле, продолжает рассказ Татьяна. Именно тогда женщина пошла в местный ЖЭК, а там ее отправили в Департамент жилищного хозяйства, куда она и направила обращение.

Месяц назад Татьяна получила ответ, где было сказано, что неисправности починят до первого октября текущего года, однако на сегодня никакой помощи, кроме визитов специалистов, она так и не дождалась

Татьяна Ковган, хозяйка квартиры

Был с утра бригадир этой бригады, посмотрел и сказал: «Ну, не сегодня и не завтра, может быть на следующей неделе мы начнем. Может быть…» Ну, я не знаю, что ждать уже? – Чего вы опасаетесь сейчас? - И холода, и дождей, и, самое главное, я опасаюсь, что обрушится потолок и покалечит меня и , может быть, даже убьет мою семью

В горсовете, в свою очередь, говорят, что все работы по ликвидации провала в потолке будут выполнены в полном объеме. Впрочем, окончательных дат никто не называет.

Агентство Телевидения Новости