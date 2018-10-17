Стало известно, сколько крупный бизнес Харьковщины уплатил ЕСВ с начала года

Плательщики, которые находятся на учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, за 9 месяцев 2018 года уплатили 2 млрд. 626 млн. грн. единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, передает пресс-служба налоговиков.

Как отметила начальник Харьковского управления Галина Феденко, это почти на 330 млн. грн., или на 14,3% превышает поступления аналогичного периода прошлого года.

В частности, в сентябре текущего года крупным бизнесом было уплачено 318,5 млн. грн. единого взноса, что на 55,7 млн. грн., или на 21,2%, превышает поступления сентября прошлого года, а также на 14,7 млн. грн., или на 4,8% превышает поступления за август текущего года.

Нужно отметить, что своевременная уплата единого социального взноса, как и налога на доходы физических лиц, гарантирует гражданам право на социальную защиту на случай безработицы, несчастных случаев или профессиональных заболеваний, пенсионное обеспечение и другие выплаты. Поэтому за нарушение требований законодательства о труде предусмотрена административная ответственность согласно статье 41 Кодекса Украины об административных правонарушениях и финансовые санкции согласно статье 265 Кодекса законов о работе Украины.

Так в соответствии со статьёй 265 Кодекса законов о труде Украины должностные лица органов государственной власти и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, виновные в нарушении законодательства о труде, несут ответственность согласно действующему законодательству.

Агентство Телевидения Новости