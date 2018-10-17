Ограбление на Салтовке средь бела дня. Потерпевшая рассказала, как все произошло

Деньги давай ...

Это видео появилось в социальных сетях накануне. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как потом продавец нажимает на тревожную кнопку, а грабитель забегает за прилавок и хватает деньги. Женщина, не медля, бросается вдогонку

Юлия, пострадавшая

Я нажала кнопку, и он забежал и выхватил коробку. Ну, так получилось – это видно на автопилоте было. – Вы такая хрупкая девушка, вы не побоялись за ним погнаться? – Уже потом побоялась. Оно все на пилоте было, я потом уже отошла, потом уже поняла, что многих вещей не нужно было делать

Происшествие произошло накануне на улице Гвардейцев Широнинцев. Злоумышленник в черной «балаклаве», угрожая продавщице предметом, похожим на пистолет, завладел деньгами и скрылся.

Несмотря на то, что произошло, сегодня Юлия на работе. Она работает здесь третий год и уверяет, до сих пор такого не случалось. Впрочем, отмечает она, подозрительные посетители иногда случаются.

А вот соседний магазин, где работает Светлана. Женщина говорит, что не видит в этом ограблении ничего удивительного, учитывая местоположение торговой точки

Светлана, продавец

Мы работаем тут второй год, с апреля месяца пришлого года, и у нас - пять покушений, именно на нашу точку. Я не говорю про другие. Соседи рядом … тоже лезли, там тоже лезли. Ну, район такой ходят, денег нет, работать не хотят, смотрят, где можно легко достать деньги

По факту этого происшествия следователями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного Кодекса Украины - это разбой.

Сейчас полиция разыскивает лицо, причастное к совершению преступления. Следственные действия продолжаются, рассказали правоохранители.





Агентство Телевидения Новости