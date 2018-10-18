"Вы непервоочередники!" Почему харьковским ветеранам АТО не выдают землю

Чтобы заставить мэра Харькова ответить на вопрос, почему ветераны АТО не получают участки под застройку, близко сотни военных пришли к стенам горсовета во время сессии. Пикетчики говорят, их право на землю гарантируется Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», где говорится о том, что участники боевых действий имеют право на улучшение жилищных условий, первоочередное отведение им земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества. В соответствии с ним участки начали получать ветераны в Киеве, Днепру, Одессе, Львове. В Харьковской области участникам АТО выделено около 7000 участков для ведения фермерского хозяйства и 5000 участков под садоводство. Однако, выделение земельных участков под застройку бойцам АТО в черте города, почти не происходило, отмечают пикетчики. Более того, Харькова даже нет в перечне на земельном атласе, где регистрируются все потенциальные участки для ветеранов АТО.

Владимир Дриль, ветеран АТО

Я то участок в Харькове и дом получу, у меня отец умер не получив нормальной медицины, но я пришел за ребят, чтобы получили семьи тех, матери тех кто погибли, они получают пошану от уцелевших побратимов, за то что они воспитали ребят, которые погибли там на фронте, вот хотя бы эти первые получат, кто раненый. Я звоню своим побратимам, и молодые ребята, я звонил лейтенанту-зенитчику, а он говорит, что жить то ему негде. Молодая семья не может наскрести, чтобы где-то жить

Петиция о предоставлении участков ветеранам АТО быстро набрала 5000 голосов, после чего ее обязан рассмотреть мэр. Но надежды относительно быстрого решения вопроса не исполнились, в мэрии отметили, что закон« О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты »касается всех ветеранов всех войн, и им участки в соответствии с очереди выделяются. А сейчас в этой общей очереди льготников более 2000 человек.

Виктор Волчелюк, председатель союза ветеранов АТО Киевского района

В ответ на нашу петицию нам сообщили, что за последние три года землю под застройку в Харькове получили около 130 участников боевых действий, но процедура выделения не являлась прозрачной, и мы не понимаем, кому было выделено.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Вы не первоочередники, вы такие же как и любой другой военный, судья или афганец и так далее, но понятна ваша актуальность в задейственность в мире в Украине, и мы постараемся разобраться, что мы можем сделать и как мы можем сделать.

Для ветеранов АТО Кернес пообещал создать рабочую группу и обсудить вопрос. Хотя на каждой сессии депутаты выделяют участки под Строительство как частным лицам, так и юридическим. Более того, более 650 гектар, по данным следователей СБУ, по схеме ЖСК были переданы коммерческим застройщикам вопреки закону, поэтому теперь возбуждено уголовное производство в отношении должностных лиц мэрии.

Агентство Телевидения Новости