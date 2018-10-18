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В Харькове продолжают менять тепломагистрали

В Харькове продолжают менять тепломагистрали

Реконструкция участка 95-й тепломагистрали на ул. Рыбалко, 50/3 подходит к завершению.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на главного инженера Немышлянского филиала КП «Харьковские тепловые сети» Михаила Самойленко.

 

По его словам, конструктив теплотрассы практически сохранен. В ходе реконструкции были демонтированы старые трубопроводы диаметром 820 мм и монтируются новые - диаметром 630 мм с наружной изоляцией 800 мм. При этом, под проезжей частью ул. Рыбалко трубы меняли, протягивая их под дорогой, чтобы не разрушать асфальтобетонное покрытие и не создавать неудобств людям.

В связи с работами на этом участке по ул. Рыбалко отопления и горячей воды нет в помещениях спортскомплекса-стадиона «ХТЗ» и в индустриально-педагогическом техникуме, но на следующей неделе система будет восстановлена.

После завершения ремонта этого участка  продолжится реконструкция тепломагистралей по улицам Благодатной и Краснодарской. Всего в планах на этот год - заменить четыре участка 94-й магистрали. Отметим, что  работы не повлияют на подачу тепла и горячей воды, будут задействованы резервные линии. 

Коммунальщики продолжат ремонтировать также в следующем году. 

Агентство Телевидения Новости

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