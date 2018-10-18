Причина двойного убийства - гипноз. Константин Безрук отправляется на повторную судебно-психиатрическую экспертизу в столицу

Попав в зал суда Константин Безрук делает растерянный вид. Мужчина говорит: не может запомнить четкую хронологию событий и, более того, вспомнить, какой сегодня день и месяц. Сегодня в Киевском районном суде состоялось заседание на котором рассматривалось сразу три ходатайства прокуратуры в отношении этого человека. О продлении сроков предварительного расследования, продлении меры пресечения и помещении подозреваемого в стационар психиатрического учреждения для проведения повторной судебно-психиатрической экспертизы. Первая проводилась в Днепре, по ее результатам - мужчина признан невменяемым, то есть не в состоянии отвечать за свои поступки, из-за психическое состояние здоровья. И казалось, такие заявления на судебном процессе подтверждают выводы специалистов. Вот как мужчина объясняет двойное убийство

С их стороны каким-то гипнотическим, экзотическим воздействиям – Соловьевых? – Да – И немного это прошло.

Но в прокуратуре не согласились с выводами экспертов. Ведь по мнению следователей, обстоятельства преступления свидетельствуют о его четком планировании, а это трудно сделать человеку с психическим заболеванием. По данным прокуратуры, 24-го июня подозреваемый ворвался в квартиру, расположенную в 12-этажке по улице Академика Павлова, и расстрелял супругов, а также ранил их дочь. Мужчина и женщина погибли на месте, ребенка госпитализировали. Своей вины Безрук не отрицает, но мотивов своего поступка не объяснил, впрочем неоднократно повторял, что у него не было другого выбора.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области:

Він після вбивства поїхав додому, взяв гроші, змінив автомобіль, залишив телефон, тобто усі ці факти вони не свідчать про так званий стан афекту, коли людина не розуміє, що вона робить. Ми вважаємо необхідним провести ще одну експертизу,

Кроме того, добавили в прокуратуре у фигуранта не было противопоказаний относительно владения огнестрельным охотничьим и травматическим оружием, а также управлением транспортным средством, а это, по их мнению, еще раз подтверждает, что эксперты ошиблись с выводом, относительно психического состояния Безрука.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области:

Він взяв зброю, їхав з області в місто. У нього був час подумати, зупинитися, не робити цього. Потім, він приїхав на місце, він вибив двері, він застрелив жінку в спину, тобто на нього ніхто не нападав. Він чітко, планомірно вбивав одну особу, потім другу, він поранив дитину.

Сегодня суд удовлетворил все три ходатайства прокуратуры. Адвокат подозреваемого возражал против двух из них, впрочем поддержал требование прокуратуры о проведении повторной экспертизы. Таким образом, сроки досудебного расследования продлены на два месяца, продлена также и мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, а вскоре подозреваемого направят в столицу, где в течение месяца будет проведена еще одна экспертиза.

Агентство Телевидения Новости