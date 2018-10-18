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Свитолина добилась права играть в итоговом турнире в Сингапуре

Свитолина добилась права играть в итоговом турнире в Сингапуре

Первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина второй год подряд будет играть в итогвом турнире WTA Finals в Сингапуре, куда допускаются 8 лучших теннисисток мира по итогам сезона.

Свитолиной не хватило бы набранных рейтинговых очков, чтобы стать участницей WTA Finals, если бы на проходящем на этой неделе в Москве "Кубке Кремля"  Каролина Плишкова из Чехии и голландка Кики Бертенс дошли до четвертьфинала. Однако и Плишкова и Бертенс выбыли на ранних стадиях.

С 21 по 28 октября в Сингапуре восемь сильнейших теннисисток планеты по итогам 2018 года, среди которых будет и Свитолина, разыграют призовые в размере 7 млн долларов.

WTA в связи с квалификацией Свитолиной на итоговый турнир выпустила специальный видеоролик с наиболее яркими моментами выступленя Элины в нынешнем году.


Агентство Телевидения Новости

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