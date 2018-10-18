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Арбитр отменил бесподобный по красоте гол

Арбитр отменил бесподобный по красоте гол

Мяч после удара с 30-ти метров залетел в "девятку". Однако арбитр умудрился не засчитать взятие ворот.

Произошлло такое надругательство над футболом в матче Кубка Бразилии между "Коринтиансом" и "Крузейро".

Отмененный гол-красавец провел футболист "Коринтианса" Педриньо. Однако арбитр незадолго до удара усмотрел фол в атаке "Коринтианса", и свистнул нарушение правил уже после того, как мяч влетел в ворота "Крузейро".

Остается добавить, что "Коринтианс" проиграл этот матч со счетом 1:2 и прекратил борьбу за Кубок Бразилии.


Агентство Телевидения Новости

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