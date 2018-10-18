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В Харькове подорожает проезд в маршрутках (фото)

В Харькове подорожает проезд в маршрутках (фото)

В маршрутках, которые курсируют по Харькову появились объявления, что с 22 октября плата за проезд увеличится. 

 

Об этом харьковчане сообщают в социальных сетях.

 

Так, например, в маршрутке №262  стоимость проезда с понедельника состави  8 гривен. А вот в маршутке №10 - плата вырастет до 10 гривен. 

 

Как сообщают "Комментарии. Харьков" со ссылкой на руководителя транспортной компании ООО «Немо ЛТД» Рафика Гадирова, причина подорожания банальна - выросшие цены на дизельное топливо и газ.

Харьковские перевозчики сегодня передали в муниципалитет документы, чтобы согласовать цену на проезд. В случае, если чиновники не согласятся с повышением тарифа, маршрутки просто не будут возить пассажиров.

Агентство Телевидения Новости

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