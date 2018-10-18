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В Харькове глухим водителям станет проще общаться с полицией

В Харькове глухим водителям станет проще общаться с полицией

Первые карты неслышащего водителя получили сегодня, 18 октября, три харьковчанина.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Карты водителям вручили на заседании Комитета обеспечения доступности маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры. Новинка поможет автомобилистам, которые имеют проблемы со слухом, более эффективно общаться с представителями полиции.

 

По словам вице-президента общественной организации инвалидов «Креавита» Елены Шингаревой, при составлении карты за основу был взят мировой опыт.

«В США и Европе глухие водители имеют при себе такие карты, которые помогают им общаться с полицейскими. На пластиковой карточке указаны варианты, каким способом можно установить коммуникацию с водителем, варианты причины остановки, какие правила нарушил водитель и как он может получить помощь. В Харькове насчитывается около трех тысяч глухих людей, из них больше половины - автомобилисты. Уверена, что эти карты очень им помогут», - подчеркнула она. 

 

Для получения подобной карты нужно обратиться в «Креавиту».  Карта неслышащего водителя полностью бесплатна. 

 

Агентство Телевидения Новости

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