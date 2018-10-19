Авиакомпании США вновь будут летать в Украину

В Федеральном авиационном управлении США (FAA) сняли запрет на полеты в Харьков, Днепр и Запорожье.

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на международное новостное агенство Reuters.

Так, американским авиакомпаниям и их партнерам разрешено летать в аэропортатрех городов Украины. Также разрешается выполнять полеты в некоторые части Черного моря.

При этом, запрет на полеты остается над Крымом и некоторыми частями страны.

Напомним, что после крушения рейса MH17 малайзийских авиалиний FAA в 2014 году рекомендовало американским авиакомпаниям прекратить полеты над оккупированным Крымом и зонами военного конфликта в Украине.

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