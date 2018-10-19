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Смерть новорожденного на Харьковщине: полиция открыла уголовные дела

Смерть новорожденного на Харьковщине: полиция открыла уголовные дела

Как сообщили в отделе коммуникации полиции, 11 октября в родильном отделении  Барвенковской больницы у 33-летней женщины после  кесарева сечения родился умерший ребенок. Женщина  считает, что местные медики  незаконно провели оперативное вмешательство во время плановой операции.

 

Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу, а следователями открыто уголовные дела по статьям "умышленное убийство" и "ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником" УК Украины. 

 

Сейчас идет следствие. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 3лет, при этом невозможно занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

 

Агентство Телевидения Новости

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