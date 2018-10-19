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В Харькове задержали участника смертельного ДТП

В Харькове задержали участника смертельного ДТП

18 октября Киевским районным судом 29-летнему мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области.

Напомним. что авария произошла 12 августа этого года на ул. Деревянко, на подъездной дороге к ул. Кипарисовой  в Харькове. Автомобиль «Ауди» совершил наезд на пешехода. В результате полученных травм пострадавший скончался на месте. А вот водитель иномарки с места аварии скрылся и поэтому был объявлен в розыск. 

Сейчас 29-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления по статье 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без него. 

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Идет следствие. 

Агентство Телевидения Новости

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