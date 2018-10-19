Жизнь на чемоданах. Как обстоят дела в Балаклее сегодня?

Вот эта балка лопнувшая, если их поменять – надо все крышу переделывать. По-нормальному, надо было б переделать всю крышу, но материала не хватило на всю крышу

Тот день, когда на арсенале в Балаклее начали раздаваться взрывы семья Никифоровых помнит так, будто бы это было вчера, говорит Евгений. Он с женой и старенькой мамой были дома. Бежали в чем были, захватив только документы. В тот момент и мысли не было о возмещении. А вот вернувшись в разрушенную обитель, поняли - справиться самостоятельно будет почти невозможно. Однако, и полученная от государства помощь не слишком помогла, говорит глава семьи

Евгений Никифоров, житель Балаклеи:

Просто приезжали родственники помогали с Винницы, с Житомира приезжали, помогали нам делать ремонт, потому что тех средств, которые нам дали не хватает намного Хотя, смету составляли тогда, говорилась сумма тогда 75 тысяч, чтоб если крышу делать, а дали, 28 тысяч нам дали

Любовь Никифорова, жительница Балаклеи:

А когда пришли ни окон, ни дверей – конечно, ожидали, чтоб что-то государство помогло. Помогали, давали ж там окна нам выдали, немного для кровли крыши вот такое выдавали и немножко ж деньгами – Этого достаточно? – Не достаточно, конечно.

Владелец этого дома говорит, еще маленьким застал Вторую мировую войну, и эти трудности его не пугают. Материальной помощи от государства ему хватило. Ну, почти хватило, уточняет пенсионер. Со своей пенсии Иван Павлович платил знакомым, чтобы они помогли ему отремонтировать крышу, ведь он живет сам. А силы уже не те, говорит пенсионер

Иван Белодед, житель Балаклеи:

Залізли зв'язали, кроквою повкрепляли, все зробили на горищі, як і положено, і вкрили, а на сараї трошки недокрито було, вітер знвс оті коньки … Хлопців попросив, дав їм трошки, ну як трішки 500 рублів. Вони поставили мені конек, і ще й шеферину замінили на хаті.

С момента последнего чрезвычайного происшествия люди защищенными себя не чувствуют, говорит Виктор. Мужчина сам работал на арсенале длительное время. Сейчас его бывшие коллеги все время обсуждают технические изменения, произошедшие в части, ведь от них напрямую зависит их безопасность. Впрочем, никакой конкретики, ведь это секретная информация

Виктор Брежный, житель Балаклеи:

Ну, говорят, что тепер беспилотник не пролетит, яке-то есть, я ж не умний по цьому делу. Даже если шо то, шо когда пробовали – не вруководиш, які-то помехи есть, делают Говорят, такий радіус взятий, що таке есть, як защита

По поводу радиоэлектронной безопасности - это действительно так, рассказывает уже заместитель командира части по морально-психологическому обеспечению Александр Мирун. Кроме того, добавляет военный, состоялся еще целый ряд изменений

Александр Мирун, зам. командира части по морально-психологическому обеспечению:

Це тепловізійні установки, засоби радіоелектронної боротьби. Звичайно, саме більше, що збільшена кількість особового складу і рівні охорони. Тобто, якщо раніше це охороняли тільки загон ВУХОР – це працівники збройних сил України, то зараз залучаються військовослужбовці строкової служби та військовослужбовці за контрактом. Є у нас також зенітний підрозділ для збиття нападу з повітря

В местной райадминистрации говорят, для проведения аварийно-восстановительных работ и покупки нового жилья из государственного бюджета было выделено 145 миллионов гривен. Тогда, вместо полностью разрушенных, властями было закуплено 25 новых квартир и один жилой дом. Сейчас все работы по устранению последствий чрезвычайного происшествия уже завершены, их состояние удовлетворительное, добавил председатель Балаклейской райадминистрации Степан Масельский. Впрочем, далеко не все из опрошенных местных жителей соглашаются с таким мнением. Люди жалуются, что многое им пришлось восстанавливать за свой счет.

Агентство Телевидения Новости