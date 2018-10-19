«Вынужденный шаг»: Кабмин поднял цену на газ для населения

Решение о повышении цены на газ для населения приняли сегодня на внеочередном заседании Кабинета министров. Как пояснил премьер-министр Владимир Гройсман, причина — необходимость возвращать внешние долги и выполнять требования Международного валютного фонда.

Подорожание газа Гройсман назвал «вынужденным шагом». По его словам, за 2005-2013 годы Украина накопила внешний долг порядка 50 миллиардов долларов. Невозврат задолженности грозит дефолтом.

Обязательства перед МВФ о выравнивании цены на газ для промышленных и бытовых потребителей правительство Украины взяло на себя ещё в 2008 году, подчеркнул премьер. Фонд настаивал на повышении на 60%, однако в итоге нашли компромисс — 23,5%.

«Никто не хочет повышать хоть на одну гривну цену газа. Но есть ситуации, из которых есть только такой выход, который мы сегодня рассматриваем», — сказал Гройсман.

В правительстве также обещают защитить малообеспеченных граждан — в том числе, предоставляя субсидии и «тёплые кредиты».

«Мы полностью обеспечим поддержкой — субсидиями — те семьи, которые действительно в ней нуждаются. Не тех, кто злоупотребляет этим, а кто нуждается в поддержке. Мы уже приняли ряд решений, которые упрощают доступ к получению субсидий, — сказал Владимир Гройсман. — Наше стратегическое задание — наращивать собственную добычу украинского газа. Это непростое дело, но оно будет доведено до конечного результата. И нам нужно наращивать энергоэффективность».

Как уточнил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, до 1 ноября продлевается срок действия постановления Кабмина №187 от 22 марта 2017 года «Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа». Таким образом, действующая цена на газ (6958 гривен за 1000 кубометров) остается в силе до 1 ноября.

Кабмин также одобрил проект постановления, подготовленного Минэнерго, которое определяет новую цену на газ для населения — 8550 гривен за 1000 кубометров.

Сейчас кубометр газа для населения стоит 6,958 гривны.

Международный валютный фонд неоднократно настаивал на приведении цен на газ в Украине к рыночному уровню.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины