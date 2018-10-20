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В Харькове на получении взятки задержали госисполнителя

В Харькове на получении взятки задержали госисполнителя

В Харькове правоохранители Сумской области задержали государственного исполнителя Межрайонного отдела государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Харьковской области на получении взятки.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области, госслужащий требовал и получил от предпринимателя взятку в размере 300 долларов США за снятие ареста с его автомобиля и закрытия исполнительных производств.

18 октября правоохранители задержали госслужащего в Харькове - в собственном кабинете после получения оговоренной суммы. 

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

Задержанному мужчине лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

 

Агентство Телевидения Новости

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