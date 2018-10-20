Ученые рассказали, как достичь здорового старения

Американские ученые заявили о том, что омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) позволяют достичь так называемого здорового старения.

Как сообщает MedcalXpress, этот термин подразумевает отсутствие хронических заболеваний у пожилых людей и сохранение физических и когнитивных функций.

Ученые проанализировали данные 2622 добровольцев, которые принимали участие в исследовании здоровья сердечно-сосудистой системы в 1992-2015 годах, средний возраст добровольцев составил 74 года. В начале исследования, через шесть и через 13 лет в их крови измерили уровень ПНЖК.

В зависимости от содержания ПНЖК в организме участники были разделены на пять групп. У 89% участников были обнаружены хронические заболевания, включая физические и когнитивные дисфункции.

При этом высокий уровень потребления эйкозапентаеновой кислоты был связан со снижением риска нездорового старения на 24% по сравнению с самым низким уровнем, а докосапентаеновая кислота способствовала снижению риска на 18-21%.

У остальных соединений эффекта не было обнаружено.

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