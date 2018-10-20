Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:00
Просмотров: 52

Госпитализирован еще один пострадавший в результате теракта в Керчи

Госпитализирован еще один пострадавший в результате теракта в Керчи

Еще одного пострадавшего во время взрыва в Керченском политехническом колледже госпитализировали сегодня, 20 октября, после того, как он обратился к врачам.

Об этом сообщили в так называемом "Министерстве здравоохранения" аннексированного Россией Крыма.

Как сообщается, у 16-летнего парня - травмы легкой степени.

Таким образом, в медучреждениях Керчи и Симферополя сейчас проходят лечение 23 человека.

Еще 23 человек перевезли после трагедии в колледже из больниц аннексированного Крыма в медучреждения Краснодарского края России и Москвы.

17 октября в столовой политехнического колледжа в Керчи произошел взрыв. В результате взрыва погиб 21 человек.

Напомним, ранее Меджлис крымско-татарского народа заявил, что ответственность за последствия теракта в Керчи несет власть РФ.

Следственный комитет РФ расследует дело по статье о массовом убийстве, в свою очередь, украинская прокуратура открыла дело по статье о теракте.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 