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Синод УПЦ КП изменил титул Филарета

Синод УПЦ КП изменил титул Филарета

Священный Синод Украинской Православной Церкви изменил правила титулования Предстоятеля Киевского Патриархата.

Об этом написал архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря на своей странице в Facebook.

Он отметил, что отныне существуют его полный официальный титул и сокращенные его варианты, которые используются в повседневной жизни и богослужении и в отношениях с другими Поместными Церквями.

Отныне полный официальный титул Филарета звучит как «Святейший и Блаженнейший Филарет, Архиепископ и Митрополит Киева – Матери городов Русских, Галицкий, Патриарх всея Руси-Украины, Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской Лавр Священноархимандрит».

Сокращенный титул имеет следующую форму: «Святейший Филарет, Патриарх Киевский и всея Руси-Украины».

В отношениях с другими Поместными Православными Церквями допустимой формой является «Блаженнейший Архиепископ Филарет, Митрополит Киевский и всея Руси-Украины».

В пресс-службе УПЦ КП отметили, что такое решение принято в связи с изменениями, которые происходят в Украинской Православной Церкви.

 

Агентство Телевидения Новости

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