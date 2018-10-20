Харьковский завод выставили на продажу

Сегодня 19:42

Сегодня 19:42

Харьковский «Завод« Радиореле » выставили на продажу.

Об этом сообщается на сайте "Прозорро".

ГП «Завод« Радиореле» находится на пр. Гагарина, 181 в Харькове.

Он является крупнейшим производителем коммутационной техники на рынке Украины и стран СНГ.

Многие изделия, произведенные на данном заводе, являются уникальными и не имеют аналогов на территории бывшего Советского Союза.

Как следует из информации на сайте "Прозорро", аукцион стартовал 18 октября.

Ценовые предложения принимаются до 16 ноября включительно.

Сам аукцион состоится 19 ноября.

Начальная цена - 36 201 936.95 грн без НДС.

Агентство Телевидения Новости