Донецкий "Шахтер", победив в Харькове, сохранил за собой лидерство в украинской Премьер-Лиге

В 12-м туре украинской Преьмер-Лиги украниске гранды - донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" одержали минимальные победы.

"Шахтер" выиграл в Харькове у черниговской "Десны" - 1:0. Победу принес гол Майкона со штрафного на 88-й минуте матча.

"Динамо" в Полтаве обынрало местую "Ворсклу" - также 1:0. Победный гол на 40-й минуте матча забил Виктор Цыганков.

Во главе турннирной таблицы сохранилось статус-кво - "Шахтер" лидирует, опережая "Динамо" на 2 очка.





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