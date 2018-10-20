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20.10.2018 21:53
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Тортом в лицо. Футбольного вратаря Андрея Пятова поздравили с 400-м матчем за "Шахтер"

Тортом в лицо. Футбольного вратаря Андрея Пятова поздравили с 400-м матчем за Шахтер

После того, как в Харькове завершился матч украинской футбольной Премьер-Лиги между донецким "Шахтером" и черниговской "Десной", в раздевалке "Шахтера" "досталось" вратарю "Шахтера" Андрею Пятову.

Для Пятова этом матч стал 400-м за "Шахтер". По этому поводу Андрея ждал сюрприз - юбилейный торт..

"Вручил" его Пятову партнер по "Шахтеру" Давид Хочолава. При этом, чтобы Пятов не помешал ритуалу вручения еще один партнер - Николай Матвиенко сзади держал юбиляра за руки.


Агентство Телевидения Новости

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