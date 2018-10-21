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В ДТП с участием фуры и полицейского авто во Львовской области погиб 22-летний патрульный

В ДТП с участием фуры и полицейского авто во Львовской области погиб 22-летний патрульный

В субботу, 20 октября, во Львовской области возле села Мощана произошло ДТП с участием грузового автомобиля  и служебного автомобиля патрульной службы.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

В результате аварии один полицейский скончался на месте ДТП, другой находится в тяжелом состоянии без сознания.

По словам Зинкевича, из поврежденного топливного бака фуры вытекло около 500 литров топлива.

На место происшествия вызывали пожарных, которые залили пеной дорожное полотно.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины, погиб 22-летний патрульный полицейский Назарий Присташ.

По информации правоохранителей, во время патрулирования автодороги Тернополь-Львов-Рава-Русская произошло столкновение служебного автомобиля Toyota Prius с грузовым автомобилем DAF.

В результате ДТП рядовой патрульной полиции погиб на месте.

Его 31-летний напарник госпитализирован.

Сейчас врачи борются за его жизнь.

Агентство Телевидения Новости

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