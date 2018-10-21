Во Львовской области на трассе загорелся автобус, который вез туристов из Карпат (видео)

21 октября в 2 часа ночи на трассе Львов - Самбор возле села Ставчаны на Львовщине загорелся автобус с туристами на борту.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

По его информации, пострадавших в результате возгорания нет.

Все успели выйти из транспортного средства.

Как сообщил Зинкевич, пассажиры автобуса сообщили, что они возвращались с отдыха из Карпат.

Также депутат опубликовал на своей странице фото и видео с места происшествия.





Агентство Телевидения Новости