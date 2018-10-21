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В Венесуэле за перевозку 147 кг кокаина задержали украинца

В Венесуэле за перевозку 147 кг кокаина задержали украинца

Венесуэльские правоохранители задержали 20 человек за транспортировку кокаина.

Об этом сообщает портал Cooperante со ссылкой на прокуратуру Венесуэлы.

“Полиция Венесуэлы задержала за перевозку кокаина 20 членов экипажа судна Jose Progress, среди которых были трое граждан России, один украинец, три венесуэльца и 13 граждан Филиппин”, - говорится в сообщении.

На борту правоохранители нашли 147 кг кокаина.

В Cooperante также рассказали, что судно под испанским флагом направлялось в бельгийский порт Гент.

Напомним, ранее сообщалось, что в августе в Мексике обнаружили крупнейшую в истории партию наркотиков - 50 тонн метамфетамина.

 

Агентство Телевидения Новости

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