В Греции неизвестные с кувалдами и краской напали на посольство Канады

Группа неизвестных утром в воскресенье, 21 октября, напала на посольство Канады в пригороде столицы Греции, сообщает Ekathimerini.

Около десяти человек, вооруженных кувалдами, использовали их, чтобы разбить стекло на входе в посольство, и облили его фасад красной и черной краской.

О пострадавших в результате нападения на посольство не сообщается.

Нападавшие прибыли к зданию посольства Канады в Халандрионе в 6:10 утра.

На видео с камер наблюдения видно, что они приехали на мотоциклах, которые припарковали на стоянке ближайшего супермаркета в 150 метрах от здания посольства.

Нападавшие скрывали свои лица.

Охранники посольства вызвали полицию, в районе нападения правоохранители задержали мужчину, однако позже его отпустили.

Напомним,30 сентября в Македонии состоялся референдум о вступлении страны в ЕС и НАТО, а также о переименовании государства.

Положительно на вопрос "Согласны ли вы на членство в ЕС и НАТО, принимая Соглашение между Республикой Македонией и Греческой Республикой?" ответили 91,46% граждан. Против высказалась 5,65%, однако явка на референдуме составила всего 36,91%, что дало ЦИК право признать его несостоявшимся.

Спор о названии Македонии длится более 25 лет. Греция требовала изменить название соседней страны, чтобы избежать путаницы с одноименным греческим регионом. Из-за спора Афины блокировали вступление Македонии в Евросоюз и НАТО.

Парламент Македонии 5 июля во второй раз проголосовал за ратификацию соглашения с Грецией об изменении названия бывшей югославской республики после того, как президент Джорге Иванов отказался подписать как "неконституционное" соглашение об изменении названия страны на Северную Македонию.

Напомним, 17 июня министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Кодзиас и Никола Димитров, а также спецпредставитель ООН Мэтью Нимиц подписали соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония.

Агентство Телевидения Новости