На Тайване потерпел крушение поезд: 17 погибших, десятки пострадавших

По меньшей мере, 17 человек погибли и десятки пострадали в результате аварии поезда на Тайване, сообщает BBC .

Власти заявляют, что ранения получили, по меньшей мере, 80 человек.

Всего в поезде находились 310 человек.

Поезд курсировал с Шулинского района Тайбэя в Тайдун.

Центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что еще 30 человек могут оказаться под обломками.

По предварительным данным, поезд сошел с рельсов в 70 км от Тайбэя.

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