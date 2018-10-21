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На Тайване потерпел крушение поезд: 17 погибших, десятки пострадавших
По меньшей мере, 17 человек погибли и десятки пострадали в результате аварии поезда на Тайване, сообщает BBC .
Власти заявляют, что ранения получили, по меньшей мере, 80 человек.
Всего в поезде находились 310 человек.
Поезд курсировал с Шулинского района Тайбэя в Тайдун.
Центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что еще 30 человек могут оказаться под обломками.
По предварительным данным, поезд сошел с рельсов в 70 км от Тайбэя.
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