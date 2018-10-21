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На Тайване потерпел крушение поезд: 17 погибших, десятки пострадавших

На Тайване потерпел крушение поезд: 17 погибших, десятки пострадавших

По меньшей мере, 17 человек погибли и десятки пострадали в результате аварии поезда на Тайване, сообщает BBC .

Власти заявляют, что ранения получили, по меньшей мере, 80 человек. 

Всего в поезде находились 310 человек.

Поезд курсировал с Шулинского района Тайбэя в Тайдун. 

Центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что  еще 30 человек могут оказаться под обломками.

По предварительным данным, поезд сошел с рельсов в 70 км от Тайбэя.

 

Агентство Телевидения Новости

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