Гол со штрафного со своей половины поля

Оконфузился лидер чемпионата Венгрии по футболу будапешстский "Ференцварош", главным тренером которого является украинский специалист Сергей Ребров.

В матче 11-го тура чемпионата Венгрии встречались "Академия Пушкаша" из Фельчута и "Ференцварош".

На 20-й минуте матча "https://youtu.be/6bN9e3JEMMA" получила право на штрафной удар. Януш Хегедюш установил мяч в центральном круге на своей половине поля. Пробил и... забил гол. Мяч пролетел над вышедшим далеко из ворот голкипером "Ференцвароша".

Этот гол оказался единственным в матче. "Академия Пушкаша" победила 1:0. "Ференцварош" же потерпел первое поражение в нынешнем чемпионате Венгрии, сохранив при этом за собой первое место в турнирной таблице.





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