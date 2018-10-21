Cвитолина начала с победы выступление на Итоговом турнире года

В Сингапуре на Итоговом турнире WTA Finals с участием 8 лучших теннисисток по итогам 2018 года сыгран первый тур в "Белой группе", где выступает украинская теннисистка Элина Свитолина, представляющая Харьков.

Свитолина начала турнир с победы над Петрой Квитовой из Чехии - 6:3, 6:3. Следует отметить, что из 8-ми предыдущих матчей против Квитовой Свитолина виграла первое их противостояние, после чего проиграла семь поединков подряд в течене четырех последних лет.

В другом матче первого тура в "Белой группе" Каролина Плишкова из Чехии взяла верх над Каролин Возняцки из Дании - 6:2, 6:4.





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