На арсенале под Ичней уже не взрываются боеприпасы - спасатели

На арсенале под Ичней по состоянию на семь часов утра сегодня, 22 октября, случаев детонации боеприпасов не наблюдалось.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"По состоянию на 7:00 22 октября, на территории арсенала Минобороны случаев детонации боеприпасов не наблюдалось. Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжается очистка прилегающей к арсеналу территориий: была организована работа по обеспечению бесперебойной заправки водой пожарных танков - 108 тонн воды, а всего с начала работ 272 раза заправляли танки.

Кроме того, наполняют водоем объемом 200 куб. метров. В районе чрезвычайной ситуации привлечены силы и средства общей численностью 545 человек и 124 единиц техники, в том числе от ГСЧС- 248 человек и 72 единицы техники. Координацию привлеченных сил и средств, оказание помощи населению осуществляет штаб по ликвидации последствий ЧП и оперативная группа ГСЧС Украины.

Напомним, в ночь на 9 октября произошел пожар вблизи поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области на территории складских помещений в /ч А1479 ВСУ. Из населенных пунктов было эвакуировано 12 тысяч 500 человек.

Рассматриваются три версии произошедшего, основная - совершение диверсии с проникновением на территорию складов диверсионной группы, вторая - нарушение правил пожарной безопасности или хранения боеприпасов и третья - умышленный поджог или подрыв с целью сокрытия недостатка боеприпасов.

Агентство Телевидения Новости