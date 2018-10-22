Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:20
Просмотров: 124

Большой футбол в Харькове: тысячи силовиков будут охранять болельщиков

Большой футбол в Харькове: тысячи силовиков будут охранять болельщиков

Сегодня, 23 октября в 22:00 на стадионе «Металлист» состоится поединок третьего тура Лиги чемпионов между «Шахтером» - «Манчестер Сити». Ожидается, что матч посетят около 35 тысяч болельщиков.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

 

По информации правоохранителей, охрану публичной безопасности обеспечат 1350 сотрудников Нацполиции и 200 военнослужащих Национальной гвардии, а также 600 сотрудников из дополнительных экипажей патрульной полиции из других регионов Украины, курсанты вузов МВД и ВСУ.

 

Полицейские призывают харьковчан и гостей города не нарушать порядок и соблюдать закон.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 