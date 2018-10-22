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В Великобурлукской РГА - кадровые перемены
Великобурлукскую районную государственную администрацию возглавил Игорь Коваленко.
Об этом сообщает ХОГА с ссылкой на сайт Президента Украины.
Соответствующий Указ №176 / 2018-рп подписал Президент Петр Порошенко. Согласно Указу, Игорь Коваленко назначен на должность с 23 октября.
Предварительно Порошенко уволил с должности предыдущего председателя Великобурлукской РГА Виктора Слыша, согласно заявлению, которое тот подал.
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