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В Великобурлукской РГА - кадровые перемены

В Великобурлукской РГА - кадровые перемены

Великобурлукскую районную государственную администрацию возглавил Игорь Коваленко.

Об этом сообщает ХОГА с ссылкой на сайт Президента Украины. 

Соответствующий Указ №176 / 2018-рп подписал Президент Петр Порошенко. Согласно Указу, Игорь Коваленко назначен на должность с 23 октября.

Предварительно Порошенко уволил с должности предыдущего председателя Великобурлукской РГА Виктора Слыша, согласно заявлению, которое тот подал.

Агентство Телевидения Новости

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