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В Харькове кот застрял в вентиляции дома (видео)

В Харькове кот застрял в вентиляции дома (видео)

Инцидент произошел на улице Дружбы народов, 281 в Харькове. 

Об этом сообщают волонтеры организации Спасения животных. 

По их словам, это уже не первый случай в работе, когда кот застревает в вентиляционном канале подъезда. 

Домашний кот Джонни попал в шахту с крыши и оказался за стеной на одном из этажей. Хозяин пытался достать его одеялом, но не смог и попросил помощи. В таких случаях для спасения нужна дрель и что-то вроде шнура, чтобы отмерить уровень, где находится животное. Домашний любимец испугался звука перфоратора и перебрался на этаж ниже, но достать его все равно удалось.


Агентство Телевидения Новости

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