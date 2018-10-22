В Харькове кот застрял в вентиляции дома (видео)

Инцидент произошел на улице Дружбы народов, 281 в Харькове.

Об этом сообщают волонтеры организации Спасения животных.

По их словам, это уже не первый случай в работе, когда кот застревает в вентиляционном канале подъезда.

Домашний кот Джонни попал в шахту с крыши и оказался за стеной на одном из этажей. Хозяин пытался достать его одеялом, но не смог и попросил помощи. В таких случаях для спасения нужна дрель и что-то вроде шнура, чтобы отмерить уровень, где находится животное. Домашний любимец испугался звука перфоратора и перебрался на этаж ниже, но достать его все равно удалось.





Агентство Телевидения Новости