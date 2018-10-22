8 га мусора. Что сегодня происходит на территории бывшего завода "Серп и Молот"?

Любовь идет привычным для себя маршрутом. Сначала она проходит бывшую проходную завода «Серп и Молот», и почти сразу справа от нее начинается свалка. Женщина говорит, летом вонь стоит совсем невыносимая, а весной и осенью, когда идет дождь, здесь вообще пройти почти невозможно

Любовь Харьковская, местная жительница:

Особенно летом – это вообще ужас. Вы сами понимаете, бытовой отход и мусорка, такие отходы, кирпич строительный, вот это все здесь идет. – Как долго? – Ну, наверное, полтора года – это точно, год это точно уже будет, если не больше.

Ольга живет в доме, расположенном метрах в 200 от свалки. Женщина подтверждает, проблемы начались больше года назад, впрочем, предполагает она, свозить мусор могли и раньше, просто делали это другим маршрутом и ​​пытались хоть как-то скрыть.

Ольга, Розанова, местная жительница:

Извините, я живу на втором этаже, выходишь на балкон и это все видно, что с каждым днем все більше и більше растут горы свалки, тем более они везут хлам, мусор… Такое впечатление, что это просто мусорка.

Ежедневно, по наблюдениям местных жителей, на территорию подпольной свалки заезжали от 40 до 100 автомобилей. По данным следствия, при въезде находился пропускной пункт и осуществлялся незаконный сбор средств с водителей за ввоз мусора. Въезд одной машины стоил в среднем 100 грн. Накануне эта деятельность была прекращена, установлены лица, которые там работали, а их оказалось несколько десятков, говорят в прокуратуре. И добавляют, мусор занял более 8 га земли. Указанный участок с 2005 по 2017 год, по решению Харьковского городского совета арендовало, одно из ООО. Землю мэрия выделила под строительство торгового центра. Впрочем, строительство так и не началось. Более того, последние четыре года предприятие не платило арендную плату. С 2017 года земля стоимостью более 140 млн. грн. вернулась в собственность общины Харькова, под юрисдикцию горсовета

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области:

Слідство розуміє, хто є організатором цієї свалки, безпосередньо на місці. Хто організовував людей. Хто стояв на воротах. Що до міськради, можу сказати, що в рамках цього кримінального провадження буде надано правову оцінку діяльності або бездіяльності працівників харківської міської ради, до посадових обов язків яких входило збереження цієї земельної ділянки.

Сейчас продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 197 и ч. 1 ст. 239 УК Украины - это самовольное занятие участка и загрязнение земель.

Агентство Телевидения Новости